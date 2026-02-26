هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض SATTE 2026 في نيودلهي لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي

وطنا اليوم:شاركت هيئة تنشيط السياحة في معرض جنوب آسيا للسفر والسياحة (SATTE 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 25 إلى 27 شباط 2026 في مركز ياشوبهومي للمؤتمرات في نيودلهي، ضمن جناح أردني يضم ممثلين عن القطاع السياحي والفندقي، وبمشاركة الناقل الوطني الملكية الأردنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي الواعد.

وتركز الهيئة خلال مشاركتها على الترويج للمنتج السياحي الأردني المتنوع، بما يشمل السياحة الثقافية والدينية، وسياحة المغامرات والعلاجية، إلى جانب سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) وسياحة الأعراس، في ظل الطلب المتزايد من السياح الهنود على الوجهات المميزة والفعاليات الفاخرة.

ويتضمن برنامج المشاركة عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات السياحية الهندية لبحث سبل زيادة أعداد السياح إلى المملكة، فيما تدعم الملكية الأردنية هذه الجهود عبر تعزيز الربط الجوي من خلال تسيير رحلات مباشرة إلى مومباي والاستعداد لإطلاق خط مباشر إلى نيودلهي، بما يعزز التبادل السياحي والتجاري بين البلدين ويدعم مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية.