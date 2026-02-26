بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الأمم المتحدة: إسرائيل تريد إحداث تغيير ديموغرافي دائم بالضفة الغربية وغزة

3 ساعات ago
الأمم المتحدة: إسرائيل تريد إحداث تغيير ديموغرافي دائم بالضفة الغربية وغزة

وطنا اليوم:أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة، ومن بينها العمليات العسكرية التي تؤدي إلى النزوح، تهدف إلى إحداث “تغيير ديموغرافي دائم”.
وقال فولكر تورك في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف “يبدو أن الإجراءات الإسرائيلية مجتمعة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة والضفة الغربية، ما يثير مخاوف من التطهير العرقي”.
وأشار المسؤول الأممي خصوصا إلى العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عام في شمال الضفة الغربية والتي تسببت في نزوح 32 ألف فلسطيني.

“تشجيع الهجرة”
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قد كرر موقفه الداعم لهجرة الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة.
وأكد في 18 من الشهر الجاري أنه يعتزم “تشجيع هجرة” الفلسطينيين من الضفة المحتلة وغزة، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية حينها.
وأقر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري سلسلة من الإجراءات التي دعمها وزراء من اليمين المتطرف لتشديد السيطرة على الضفة، ومن ضمنها مناطق تديرها السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو السارية منذ تسعينيات القرن العشرين.
في حين نددت بعثات 85 دولة في الأمم المتحدة بهذه الإجراءات التي وصفها منتقدوها بأنها ضمّ فعلي للأراضي الفلسطينية، وتقويض لحل الدولتين.
وكانت أنشطة الاستيطان المستمرة منذ سنة 1967، تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خاصة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:57

عصري سميح القسوس في ذمة الله

22:28

مندوباً عن الملك وولي العهد ..العيسوي يعزي العجارمة وأبو عويمر

20:43

بنك الملابس: 1500 شخص في الجيزة استفادوا من الصالة المتنقلة

20:29

تحد كروي بين شيخ وقس في مصر يجتاح مواقع التواصل

20:21

خليفة النقشبندي.. المنشد أحمد العمري في المركز الثقافي الملكي الجمعة

20:18

مبادرات مجتمعية لتعليق زينة رمضان في شوارع عمّان

20:09

هيئة تنشيط السياحة تشارك في معرض SATTE 2026 في نيودلهي لتعزيز حضور الأردن في السوق الهندي

19:52

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات عنيفة على لبنان

19:47

محور نتنياهو السداسي في مواجهة “محوريّ الشر”

19:43

البيئة توقع مذكرة تفاهم لتعزيز فرز وإعادة تدوير النفايات

19:40

“الإفتاء” تحذر من اعتماد الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل مراجع للفتوى

19:34

الزرقاء: 19 إنذاراً و35 تنبيهاً لمنشآت غذائية منذ بداية رمضان

وفيات
عصري سميح القسوس في ذمة اللهوفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026