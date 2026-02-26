بنك القاهرة عمان
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات عنيفة على لبنان

3 ساعات ago
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات عنيفة على لبنان

وطنا اليوم:نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات جوية، وصفت بـ”العنيفة”، على منطقة البقاع شرقي لبنان.
واستهدفت الغارات منطقة غربي بعلبك، وتركزت على أطراف بلدة شمسطار ومرتفعات بوداي وحربتا في البقاع شرقي لبنان.
وأظهرت الصور المتداولة غارات عنيفة ومتتالية على المنطقة الجبلية وأطراف بلدات عدة في منطقة بعلبك.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يهاجم بنى تابعة لوحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله بمنطقة بعلبك في لبنان.
وفي لاحق، كشف الجيش الإسرائيلي أنه شن هجوما “على ثمانية معسكرات عسكرية تُستخدم لتخزين الأسلحة وتدريب عناصر “قوة الرضوان” في لبنان”.
وأضاف: “كانت المعسكرات التي استُهدفت تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة وصواريخ تابعة للتنظيم الإرهابي. كما استخدم عناصر “قوة الرضوان” هذه المعسكرات لإجراء تدريبات على الاستعداد للطوارئ، وللتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني دولة إسرائيل”.
ووصف سكان محليون الغارات الإسرائيلية بأنها “حزام ناري نفذ على دفعتين على مناطق عدة”.
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات العنيفة التي هزت البقاع تلاها تحليق متواصل ومكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.


