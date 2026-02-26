المجالي يتفقد موقع أيله استعدادا لاطلاق مشروع دخول وخروج الشاحنات الى العقبه

وطنا اليوم – امين المعايطه

تفقد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ” شادي رمزي ” المجالي، موقع شركة مقطع أيلة للحلول الرقمية وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشاريع الاستراتيجية وتعزيز جاهزية المنظومة التشغيلية في المنطقة الاقتصادية الخاصة والاطلاع على الاستعدادات النهائية لإطلاق مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات إلى مدينة العقبة، والمقرر البدء بتشغيله رسميًا اعتبارًا من الأول من آذار 2026.،

ورافق المجالي في زيارته التفقدية للموقع مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في السلطة الدكتور محمد أبو عمر ومدير مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات في السلطة مهند المعايطة ومدير النقل واللوجستيات عبدالله الرفايعة .

واستمع المجالي ، إلى إيجاز فني وإداري من مدير عام شركة مقطع ايلة للحلول الرقمية احمد العالم حول جاهزية البنية التحتية التقنية والأنظمة الحاسوبية ومراحل التشغيل وخطط التنفيذ المعتمدة، بما يضمن انطلاقة سلسة للمشروع دون أي انقطاعات، ويكفل استمرارية العمل بكفاءة عالية، نظرًا لما يمثله المشروع من أهمية حيوية في إدارة حركة الشحن داخل المدينة.

وأكد المجالي على اهمية المشروع الاستراتيجية والذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في العقبة، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة عمليات التحميل والمناولة في الموانئ ومواقع التحميل والتفريغ داخل المدينة والمنطقة الصناعية الجنوبية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، بما ينعكس مباشرة على تنافسية المنطقة الاقتصادية الخاصة كمركز لوجستي إقليمي.

من جانبه، أوضح مدير عام الشركة أحمد العالم أن الشركة استكملت جميع الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك استيعاب الكوادر العاملة حاليًا في المشروع، حفاظًا على الخبرات الوطنية وضمانًا لعدم تأثر سير العمليات خلال مرحلة الانتقال، مؤكدا جاهزيتها الكاملة للبدء بالتشغيل وفق أعلى المعايير المعتمدة.

يذكر أن شركة مقطع آيلة للحلول الرقمية وقّعت السلطة اتفاقية إسناد إدارة وتشغيل وتطوير مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات إلى مدينة العقبة ، مملوكة بنسبة 50% للذراع الاستثماري للسلطة ممثلًا بشركة تطوير العقبة إلى جانب شريك استثماري، ومن المتوقع أن تسهم في إحداث نقلة نوعية في تطوير الأنظمة الرقمية وإدارة حركة الشاحنات، بما يعزز كفاءة التنظيم والتحكم ويرتقي بمستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في مدينة العقبة.