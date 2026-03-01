العبادله: ” الجسر العربي ” خيار آمن واقتصادي للمسافرين في ظل عدم استقرار الرحلات الجوية

وطنا اليوم – امين المعايطه

أكد مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة أن الشركة تواصل أداء دورها الحيوي في تأمين حركة النقل بين الأردن ومصر بكفاءة وأمان رغم التحديات التي يشهدها قطاع الطيران في المنطقة.. مشدداً على انتظام رحلاتها البحرية اليومية على خطي العقبة – نويبع والعقبة – طابا وجاهزيتها الكاملة لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل البحري خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح العبادلة في حديث صحفي أن الشركة تعمل على زيادة عدد رحلاتها خلال هذه الفترة، استجابةً للإقبال المتنامي على النقل البحري في ظل إلغاء وتأجيل العديد من الرحلات الجوية، لافتاً إلى أن “الجسر العربي” تمثل حلقة الاتصال الرئيسة بين المملكة وجمهورية مصر العربية عبر الخط البحري الدولي (العقبة – نويبع) والذي تستغرق رحلته نحو ساعتين ونصف، إضافة إلى الخط السياحي (العقبة – طابا) الذي لا تتجاوز مدته 30 دقيقة.

وبيّن العبادلة أنه في ظل تعليق وإلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها أو تحويل وجهاتها إلى مسارات بديلة بسبب الحرب في المنطقة، وما ترتب على ذلك من عدم قدرة بعض المسافرين والمجموعات السياحية على استكمال برامجهم السياحية أو العودة إلى أوطانهم، فإن “الجسر العربي” يشكل الخيار الآمن للمسافرين والمجموعات السياحية للوصول إلى وجهاتهم النهائية، من خلال رحلاتها البحرية المنتظمة والموثوقة، والتي يمكن عبرها السفر إلى مختلف دول العالم من خلال مطار شرم الشيخ ومطار القاهرة الدولي.

وقال العبادلة أن الشركة قادرة حالياً على نقل الأشقاء العراقيين والسوريين القادمين من مصر إلى بغداد ودمشق عبر الخط الدولي البحري (نويبع – العقبة)، والذين أُلغيت حجوزاتهم عبر شركات الطيران بسبب الظروف الراهنة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وبين إن الشركة تتيح للمسافرين إمكانية الحجز المسبق بكل سهولة عبر مكاتبها المعتمدة والمنتشرة في الأردن ومصر، أو من خلال نظام الحجز الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، بما يضمن للمسافرين مرونة في اختيار مواعيد السفر التي تناسبهم، مؤكداً أن الشركة تقدم أسعاراً مناسبة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية، الأمر الذي يجعل من السفر عبر البحر خياراً اقتصادياً وآمناً في آنٍ واحد