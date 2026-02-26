الأردن يقترب من الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني

وطنا اليوم:صرح مصدر مسؤو أن الحكومة أعدت خطة بديلة عن اتفاقية شراء المياه الإضافية من إسرائيل (50 مليون متر مكعب سنويا)، حيث بدأت الحكومة باعداد هذه الخطة بتوجيه من رئيس الوزراء العام الماضي وقبل انتهاء الاتفاقية لضمان استدامة الامن المائي الاردني.

وكانت اتفاقية المياه مع الجانب الإسرائيلي قد انتهت قبل ثلاثة أشهر ولم تجدد حتى الآن. وتعتبر هذه الاتفاقية جزء هاما من التعاون في مجال المياه بين الأردن وإسرائيل.

وأكد المصدر ان المصلحة الوطنية هي التي ستحدد خيارات وأولويات الأردن في هذا الشأن والإجراءات المستقبلية بهذا الخصوص.

وكشف المصدر أنه يتم حالياً الانتهاء من الخطوات الأخيرة لتوقيع الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني للمياه مع الهيئات الدولية والمحلية، والذي من المتوقع توقيعه قبل نهاية الشهر القادم ليبدأ تنفيذه هذا العام، وسيزود المملكة ب 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا، لتغطية احتياجاتها والعجز المائي خلال العقد القادم.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت في الفترة الأخيرة أن إسرائيل لا تنوي العودة إلى اتفاقية بيع المياه للأردن