بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

ساعتين ago
الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية ميناس جرايس جنوب شرق البلاد.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب البرازيل، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:30

المجالي يتفقد موقع أيله استعدادا لاطلاق مشروع دخول وخروج الشاحنات الى العقبه

16:42

بريطانيا تعلن عن تأشيرة إلكترونية للأردنيين

16:38

الأردن يقترب من الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني

16:34

إرادة ملكية بمدير المخابرات العامة

16:00

أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر جزيرة كريت باتجاه شواطئ حيفا

15:59

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً شبابياً من جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

15:51

إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع

15:43

مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترح

15:41

حفل تخريج أطفال روضة شعاع الأمل للمرحلتين KG1 وKG2

15:36

أمانة عمان تتلف 4882 لتر عصائر غير صالحة

15:30

المستقلة للانتخاب:مخالفات حزب جبهة العمل الإسلامي لم تنحصر بالاسم فقط

15:22

الغذاء والدواء الاردنية تسحب حليب الأطفال بيبلاك

وفيات
وفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026