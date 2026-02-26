الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية نتيجة الأمطار الغزيرة التي اجتاحت ولاية ميناس جرايس جنوب شرق البلاد.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب البرازيل، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، والنجاة للمفقودين