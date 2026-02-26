رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً شبابياً من جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

العيسوي: رؤية الملك الشاملة تمهد لمرحلة متقدمة تعزز قوة الدولة

المتحدثون يثمنون الجهود الملكية الحثيثة في تعزيز مكانة الأردن الدولية

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفداً شبابياً يمثل جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية، في الديوان الملكي الهاشمي.

وأكد العيسوي، خلال اللقاء، أن الأردن يواصل بثقة تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث شامل يشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأضاف أن هذا التوجه يشكل إطاراً وطنياً متكاملاً يعزز مؤسسية الدولة ويطور الأداء العام، بما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات ويفتح آفاق المشاركة والتمكين في جميع المحافظات.

وأشار العيسوي إلى توجيهات جلالة الملك لإعداد استراتيجية شاملة للنهوض بالقوات المسلحة – الجيش العربي، موضحاً أن ذلك يعكس وعي القيادة العميق بتحولات البيئة الإقليمية والدولية، وحرصها على تطوير القدرات الدفاعية بما يتوافق مع التطور التكنولوجي ويحفظ أمن واستقرار الوطن.

كما شدد على أن السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك ترتكز على مبدأ التوازن بين تعزيز الجبهة الداخلية ورفع حضور الأردن الفاعل على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتقوي تنافسيته.

وفي الشأن القومي، أكد العيسوي أن مواقف جلالة الملك الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ضمن إطار الوصاية الهاشمية، إلى جانب دعم الأشقاء في غزة سياسياً وإنسانياً، تجسد التزام الأردن بمبادئه ومسؤولياته التاريخية.

وأشار كذلك إلى أن ذكرى الوفاء والبيعة وعيد ميلاد جلالة الملك تمثلان مناسبتين وطنيتين تعززان قيم الانتماء وتثبت العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب، القائمة على الثقة والشراكة في مسيرة البناء الوطني.

من جانبهم، عبّر أعضاء الوفد الشبابي عن فخرهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالة الملك وسمو ولي عهده يشكل نموذجاً يحتذى، مثمنين الجهود الملكية الحثيثة في تعزيز مكانة الأردن الدولية.

وجددوا تهانيهم لجلالة الملك بمناسبة ذكرى الولاء والبيعة وعيد ميلاده، داعين الله أن يحفظ جلالته وسمو ولي العهد والأسرة الهاشمية.

كما ثمّنوا مواقفه الثابتة تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس، وجهوده المستمرة في دعم أهل غزة.

وعبروا عن اعتزازهم بجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في تمكين المرأة والتعليم، وجهود ودور سمو ولي العهد في تمكين الشباب.

وتناول المتحدثون، خلال اللقاء، التحديات والمشاكل التي تواجه الشباب في محافظة المفرق وتقديم مقترحات لتجاوز هذه التحديات.