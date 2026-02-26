وطنا اليوم:في أجواءٍ تربوية مميزة، وتحت رعاية عطوفة مدير الشؤون التعليمية الأستاذ موسى الخلايلة، نظّمت جمعية شعاع الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة حفل تخريج أطفال روضة شعاع الأمل للمرحلتين KG1 وKG2، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25/2، في مقر مدرسة جمانة بنت أبي طالب.

ويأتي تنفيذ برنامج الروضة ضمن “مشروع حماية الاطفال اللاجئين واطفال العائلات الاردنية المحتاجة من خلال تقديم الدعم النفسي الاجتماعي والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة” الذي تنفذه جمعية كاريتاس الأردنية، والذي يهدف إلى تعزيز وصول الأطفال إلى خدمات التعليم الآمن والداعم، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتربوية. وقد لعبت كاريتاس دورًا محوريًا في تمويل المشروع ودعمه فنيًا ومالياً، بما أسهم في توفير كوادر مؤهلة، وأنشطة تعليمية نوعية، ومساحة آمنة تمكّن الأطفال من النمو والتعلّم بثقة واستقرار.

وتتقدم الجمعية بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية كاريتاس الأردنية على دعمها المتواصل والتزامها الإنساني تجاه الفئات الأكثر احتياجًا، كما نثمّن تعاون وزارة التربية والتعليم الأردنية ودعمها المستمر، والشكر موصول لإدارة وكادر مدرسة جمانة بنت أبي طالب على حسن الاستضافة والمساهمة في إنجاح هذا الحدث.

مبارك لأطفالنا هذا الإنجاز المميز، ونتمنى لهم مسيرة تعليمية حافلة بالنجاح والتميز