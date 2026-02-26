أمانة عمان تتلف 4882 لتر عصائر غير صالحة

وطنا اليوم:أتلفت فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك 4882 لتراً من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأوضحت الأمانة في بيان صحفي أن كوادرها وجهت 752 إنذاراً، وحررت 84 مخالفة بحق عدد من المحال التجارية المخالفة، إضافة إلى استلام 94 عينة غذائية لإخضاعها للفحوصات المخبرية الدقيقة لضمان سلامة محتوياتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

كما نفذت فرق الرقابة الصحية والمهنية جولات تفتيشية على المنشآت والبسطات التي تعرض العصائر الرمضانية والمواد الغذائية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية. وشملت الجولات زيارة 256 بسطة، تم ترحيل 218 منها لمخالفتها اشتراطات الصحة العامة.

وأكدت أمانة عمان الكبرى استمرار الجولات الرقابية طوال شهر رمضان للتعامل مع أي تجاوزات قد تمس صحة المواطنين وسلامة غذائهم، والتأكد من التزام أصحاب المنشآت والبسطات بالأنظمة والتعليمات الصحية. ودعت الأمانة المواطنين إلى تجنب الشراء من المصادر غير الموثوقة أو التي لا تلتزم بالمعايير الصحية