البدء بالمرحلة الأولى من صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض

4 ساعات ago
البدء بالمرحلة الأولى من صرف مستحقات ومخصصات طلبة المنح والقروض

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المستحقات والمخصصات المالية للفصل الأول 2025-2026 للطلبة القدامى الذين تم ترشيحهم للحصول على منح الشمال والوسط من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي، في الجامعات التالية: جامعة الحسين بن طلال، جامعة الطفيلة التقنية، الجامعة الأردنية فرع العقبة، جامعة البلقاء التطبيقية كليات الشوبك، والعقبة.
حيث يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان، وذلك اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 5-3-2026، كما ستقوم الوزارة تباعاً بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.


