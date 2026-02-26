بنك القاهرة عمان
ترمب يهاجم الممثل الأمريكي دي نيرو : مجنون بمعدل ذكاء منخفض

4 ساعات ago
ترمب يهاجم الممثل الأمريكي دي نيرو : مجنون بمعدل ذكاء منخفض

وطنا اليوم:تصاعدت حدة التراشق الكلامي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والممثل المخضرم روبرت دي نيرو، عقب ظهور الأخير في حلقة من “بودكاست”، حيث وجه انتقادات لاذعة للرئيس وأنصاره، ورد ترمب بدوره بمنشور مطول هاجم فيه دي نيرو بعبارات حادة، ما أعاد إلى الواجهة الخلاف العلني المستمر بين الطرفين.

دي نيرو: “أحمق سيدمر البلاد”
وفقا لصحيفة “إندبندنت”، جاءت تصريحات ترمب بعد مشاركة دي نيرو في حلقة يوم الاثنين من بودكاست “أفضل الناس مع نيكول والاس”.
وقال دي نيرو خلال الحوار: “إنه أحمق، يجب أن نتخلص منه. سيدمر البلاد». كما ألقى خطابا بعنوان “حالة المستنقع”، في خطوة وصفت بأنها خطاب مضاد لخطاب “حالة الاتحاد” الذي ألقاه ترمب يوم الثلاثاء.

رد ترمب: “مريض نفسي ومختل عقليا”
رد الرئيس الأميركي، يوم الأربعاء، عبر منصة “تروث سوشيال”، واصفا الممثل بأنه “شخص مريض ومختل عقليا”.
وأضاف ترمب: “يجب عليه أن يركب قاربا مع إلهان عمر ورشيدة طليب.. هو شخص مريض آخر، وأعتقد أنه يتمتع بمعدل ذكاء منخفض للغاية”، كما انتقد ترمب عضوتي الكونغرس لسلوكهما خلال خطاب حالة الاتحاد، واصفا إياهما بأنهما بحاجة إلى إيداع في مصحة عقلية.

دعوة لاستعادة القيم والخروج للشوارع
في المقابل، عبر دي نيرو عن شعوره بـ”خيانة من قبل بلاده”، مؤكدا ضرورة العودة إلى القيم الأساسية، وقال: “إذا كنتم تريدون أن تكون الولايات المتحدة الأميركية جديرة بحبكم، فاستعدوا للخروج إلى الشوارع معا، وسنستعيد بلدنا”.
يذكر أن دي نيرو عبر مرارا عن معارضته لترمب، لا سيما خلال الفترة التي سبقت انتخابه لولاية ثانية في عام 2024


