بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إدارة الترخيص تطرح دفعة جديدة من الأرقام الثلاثية المميزة (ترميز 1) للبيع الإلكتروني

4 ساعات ago
إدارة الترخيص تطرح دفعة جديدة من الأرقام الثلاثية المميزة (ترميز 1) للبيع الإلكتروني

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح مجموعة جديدة من الأرقام الثلاثية ضمن ترميز (1) للبيع المباشر، وذلك نظرا لنفاذ الأرقام التي تم طرحها في الدفعة الأخيرة. وسيتم توفير هذه الأرقام من خلال البوابة الإلكترونية للإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات التالية:

موعد بدء البيع: يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026م، في تمام الساعة الخامسة مساء.
آلية الشراء: يتم الشراء عبر البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات من خلال الرابط المخصص (https://eservices.dvld.gov.jo) أو مسح رمز (QR code) المدرج في الإعلان.
الاطلاع على القائمة: يمكن للمهتمين الاطلاع على قائمة الأرقام المميزة وتحميلها عبر الرابط الإلكتروني التابع لموقع الإدارة أو عبر الرمز الثاني المخصص لذلك.
تأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على الأرقام المميزة وتسهيل حصول المواطنين عليها بشكل مباشر وشفاف عبر القنوات الرقمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:30

المجالي يتفقد موقع أيله استعدادا لاطلاق مشروع دخول وخروج الشاحنات الى العقبه

16:42

بريطانيا تعلن عن تأشيرة إلكترونية للأردنيين

16:38

الأردن يقترب من الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني

16:34

إرادة ملكية بمدير المخابرات العامة

16:07

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية

16:00

أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر جزيرة كريت باتجاه شواطئ حيفا

15:59

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً شبابياً من جمعية أهل الجبل للتنمية البشرية

15:51

إعادة طرح عطاء تشغيل نظام تحصيل الأجرة لحافلات التردد السريع

15:43

مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترح

15:41

حفل تخريج أطفال روضة شعاع الأمل للمرحلتين KG1 وKG2

15:36

أمانة عمان تتلف 4882 لتر عصائر غير صالحة

15:30

المستقلة للانتخاب:مخالفات حزب جبهة العمل الإسلامي لم تنحصر بالاسم فقط

وفيات
وفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026