إدارة الترخيص تطرح دفعة جديدة من الأرقام الثلاثية المميزة (ترميز 1) للبيع الإلكتروني

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح مجموعة جديدة من الأرقام الثلاثية ضمن ترميز (1) للبيع المباشر، وذلك نظرا لنفاذ الأرقام التي تم طرحها في الدفعة الأخيرة. وسيتم توفير هذه الأرقام من خلال البوابة الإلكترونية للإدارة وفقا للمواعيد والإجراءات التالية:

موعد بدء البيع: يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026م، في تمام الساعة الخامسة مساء.

آلية الشراء: يتم الشراء عبر البوابة الإلكترونية لإدارة ترخيص السواقين والمركبات من خلال الرابط المخصص (https://eservices.dvld.gov.jo) أو مسح رمز (QR code) المدرج في الإعلان.

الاطلاع على القائمة: يمكن للمهتمين الاطلاع على قائمة الأرقام المميزة وتحميلها عبر الرابط الإلكتروني التابع لموقع الإدارة أو عبر الرمز الثاني المخصص لذلك.

تأتي هذه الخطوة لتلبية الطلب المتزايد على الأرقام المميزة وتسهيل حصول المواطنين عليها بشكل مباشر وشفاف عبر القنوات الرقمية.