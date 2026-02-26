مشاريع تطويرية لتعزيز جاهزية مطار الملك الحسين واستيعاب النمو السياحي

وطنا اليوم:تنفذ شركة تطوير العقبة منظومة متكاملة من التحديثات في المطار الملك حسين الدولي الذي يعد بوابة سياحية رئيسية للمدينة وأحد أهم مداخلها الحيوية وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز راحة المسافرين وتحسين تجربة وصولهم ومغادرتهم بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية.

وتتضمن المنظومة حزمة من المشاريع التطويرية التي تشمل تحديث البنية التحتية للمطار وتحديث الأنظمة التشغيلية والخدمية وتسهيل الإجراءات، إضافة الى تطوير الواجهات الخارجية والتصاميم الداخلية لمبنى المسافرين، بما يسهم في تقديم تجربة سفر أكثر كفاءة وسلاسة وتعزيز تجربة المسافر بما يدعم موقع العقبة كمركز سياحي إقليمي.

وتتضمن الأعمال، تنفيذ مشروع متكامل لتحديث الواجهات المعمارية الخارجية، بما يعكس هوية حضرية عصرية تواكب مكانة مطار الملك حسين الدولي كبوابة استراتيجية لمدينة العقبة.

كما يشمل المشروع إنشاء وتطوير المداخل والمظلات وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية وإجراء تحسينات شاملة على أنظمة الإضاءة لرفع كفاءة التشغيل وتعزيز تجربة المسافرين، إضافة الى أعمال تنسيق الموقع العام بما يسهم في الارتقاء بالمشهد البصري للمطار.

ويتضمن المشروع كذلك إنشاء منشأة خدمية خارجية، لدعم العمليات التشغيلية بكفاءة عالية وتمتد أعمال التطوير لتشمل تحديث الأنظمة التشغيلية، بما في ذلك تطبيق نظام SITA Check-in ونظام فرز ومناولة الأمتعة، بما يعزز سرعة الإجراءات وكفاءتها. كما يجري تعزيز منظومة السلامة والأمن عبر دعم أسطول سيارات الإطفاء والتدخل السريع، وإنشاء سكن مخصص للأجهزة الأمنية في خطوة تؤكد التزام شركة تطوير العقبة (ADC) بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة التشغيلية وترسيخ جاهزية المطار لاستيعاب النمو المتزايد في حركة المسافرين والطيران.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، أن منظومة التحديث في مطار الملك الحسين الدولي تمثل جزءا من برنامج تطوير شامل تنفذه الشركة في مختلف القطاعات الحيوية في المدينة، مشيرا إلى أن المطار يشكل الانطباع الأولى عن العقبة لدى الزوار والمستثمرين.

وقال الصفدي إن تطوير مطار الملك الحسين الدولي يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يواكب النمو السياحي والاستثماري الذي تشهده العقبة ونعمل على أن يعكس المطار المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المدينة وأن يوفر تجربة سفر سلسة وآمنة تعزز تنافسيتها إقليميا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التحديثات في تحسين الانطباع البصري العام للمطار ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية والخدمات المقدمة، لا سيما في ظل تزايد الرحلات الجوية العارضة ومنخفضة التكلفة والموسمية التي تربط العقبة بأسواق أوروبية وعالمية، بما يعزز الربط الجوي ويدعم الجهود الوطنية لاستقطاب المزيد من الزوار.

يذكر أن شركة تطوير العقبة أطلقت بالتعاون مع إدارة مطار الملك الحسين الدولي مشروع خدمة الإرشاد والمساندة “بخدمتكم” من خلال فريق من أبناء المجتمع المحلي تم اختيارهم وتدريبهم ليكونوا سفراء للعقبة داخل المطار، حيث تشمل الخدمة استقبال المسافرين ومرافقتهم خلال مراحل السفر وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات والخدمات المتاحة، إضافة إلى تقديم معلومات سياحية عن أبرز الوجهات في العقبة والمناطق المجاورة مثل وادي رم والبتراء. كما يتيح الفريق الوصول إلى المحتوى السياحي عبر رمز QR المرتبط بالموقع الرسمي للسياحة (visitaqaba.com)، إلى جانب تقديم دعم خاص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان سهولة تنقلهم داخل المطار.

وتأتي جميع هذه المبادرات والبرامج التطويرية في مطار الملك الحسين الدولي ضمن سلسلة تحسينات تنفذها شركة تطوير العقبة بهدف تحسين المرافق وتسريع إجراءات السفر وتعزيز مكانة العقبة كمركز سياحي إقليمي جذاب.

وتواصل شركة تطوير العقبة تنفيذ رؤيتها الطموحة المستندة إلى التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى ترسيخ مكانة العقبة كمركز إقليمي وعالمي في مجالات الاستثمار المتعدد والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعة من خلال تطوير بنية تحتية وفوقية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية والارتقاء بالخدمات الحيوية وفي مقدمتها مطار الملك الحسين الدولي.