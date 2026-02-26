البدور يصطحب الأميران هاري وميغان ومدير منظمة الصحة العالمية في جولة داخل مركز علاج الإدمان

وطنا اليوم:أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن الصحة النفسية وعلاج الإدمان أصبحا من الأولويات الوطنية في الأردن، انطلاقا من إدراك الدولة المتزايد بأن الصحة النفسية تمثل ركيزة أساسية للصحة العامة والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال جولة في المركز الوطني لتأهيل المدمنين في منطقة شفا بدران بالعاصمة، قام بها اليوم الخميس، مع الأمير هاري وزوجته الأميرة ميغان دوق ودوقة ساسكس ومدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبرييسوس.

وبحسب بيان وزارة الصحة، أوضح البدور، أن الوزارة تبنت إطارا وطنيا شاملا يركز على الوقاية والتوسع في الخدمات العلاجية، ودمج الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ضمن منظومة متكاملة، بما يعزز فعالية الاستجابة لاحتياجات المرضى ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى تعزيز الخدمات المجتمعية، إذ تعمل حاليا 73 عيادة للصحة النفسية في مختلف محافظات المملكة، ما أسهم في تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات وتعزيز العدالة في تقديم الرعاية الصحية النفسية.

وبين الوزير أن من أبرز إنجازات الوزارة المتحققة في مجال معالجة الإدمان إنشاء مرفق جديد للعلاج الداخلي للإدمان بدعم من منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن المركز الوطني للصحة النفسية يوفر خدمات الإقامة القصيرة والعلاج الخارجي بما يشمل إزالة السموم طبيا، والدعم النفسي، والإرشاد الاجتماعي.

وأكد البدور استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين للارتقاء بجودة الخدمات ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، مجددا التزام المملكة بالاستثمار في الصحة النفسية باعتبارها أساسا للأمن المجتمعي والتقدم.

واستمع الوفد إلى إيجاز قدمه مدير المركز الدكتور أحمد الحنيطي حول آلية العمل والبرامج العلاجية والتأهيلية المعتمدة، كما اطلع على قصص عدد من المستفيدين من خدمات المركز وتجاربهم في التعافي وإعادة الاندماج المجتمعي، إضافة إلى أبرز الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية التي يقدمها المركز للمرضى