مسؤول كبير في الشاباك يشارك بتهريب بضائع لغزة

35 دقيقة ago
وطنا اليوم:كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، صباح يوم الخميس، عن توجيه النيابة العامة للاحتلال لائحة اتهام ضد ضابط في جهاز الأمن العام (الشاباك)، تتضمن تسهيل دخول عدد كبير من الشاحنات والبضائع إلى قطاع غزة بعيدا عن الإجراءات الرسمية.
وتسلط هذه القضية الضوء على خرق أمني وإداري غير مسبوق داخل أكثر الأجهزة الأمنية حساسية لدى سلطات الاحتلال.
وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فقد شملت الاتهامات أيضا “بتسلئيل زيني”، وهو شقيق رئيس جهاز “الشاباك” الحالي “ديفيد زيني”؛ حيث وجهت إليه تهم تتعلق بتلقي رشاوى مالية مقابل تهريب كميات كبيرة من السجائر والبضائع عبر المعابر نحو القطاع.
كما تم ربط هذه العمليات بتهم الاحتيال، والتهرب الضريبي، واستخدام الممتلكات بشكل غير قانوني.
وأظهرت لائحة الاتهام أن “زيني” نفذ عدة جولات تهريب شملت شحنات من السجائر، تقاضى عنها مبالغ مالية وصلت إلى نحو 365 ألف شيكل (ما يعادل 117,300 دولار).
وجرى اعتقاله مع شركاء آخرين هم “أفيييل بن ديفيد” و”أمير هالبرين”، بعد ثبوت تورطهم في خمس عمليات تهريب كبرى لبضائع يمنع الاحتلال تداولها بشكل حر داخل غزة.
وأثارت القضية حالة من الارتباك والصدمة داخل المؤسستين السياسية والأمنية في تل أبيب، نظرا لتورط شخصيات على صلة بقيادة “الشاباك” في استغلال مناصبهم ونفوذهم لتحقيق مكاسب مالية في ظل الظروف العسكرية الراهنة، مما اعتبره مراقبون فشلا رقابيا جسيما داخل المنظومة.


