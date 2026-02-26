بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كوريا الجنوبية والإمارات توقعان مذكرة تعاون دفاعي بقيمة 35 مليار دولار

51 دقيقة ago
كوريا الجنوبية والإمارات توقعان مذكرة تعاون دفاعي بقيمة 35 مليار دولار

وطنا اليوم:قال المبعوث الرئاسي لسول كانج هون سيك، الخميس، إن كوريا الجنوبية والإمارات وقعتا مذكِّرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بقيمة تتجاوز 35 مليار دولار.
وأوضح كانج، وهو مدير مكتب الرئيس لي جيه-ميونج، للصحفيين لدى عودته من الإمارات أن المشاريع الدفاعية ستشمل مجالات الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:55

البدور يصطحب الأميران هاري وميغان ومدير منظمة الصحة العالمية في جولة داخل مركز علاج الإدمان

12:49

فيديو الحرامي يصدم المصريين.. تدلى من أعلى برج سكني

12:43

كيم جونغ أون: قد نمحو كوريا الجنوبية كليا إذا تعرضت لنا

12:33

مسؤول كبير في الشاباك يشارك بتهريب بضائع لغزة

12:23

طهران : المفاوضات مع واشنطن ستتناول الملف النووي فقط

12:13

اتفاقية لإنشاء فرع إنتاجي في الحسينية يوفر 100 فرصة عمل

12:09

الحكمة تسجل نمواً في إيرادات المجموعة وأرباحها وتعلن عن برنامج لإعادة شراء أسهم وتغييرات قيادية

11:34

الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن

11:27

كابيتال بنك يعزز الثقافة الصحية لموظفيه بجلسة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان‎

11:19

العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس

11:15

105.20 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:12

الإسكوا: الاقتصاد الأردني مرشح للنمو عند 2.8% للعامين الحالي والمقبل

وفيات
وفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026