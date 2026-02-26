كوريا الجنوبية والإمارات توقعان مذكرة تعاون دفاعي بقيمة 35 مليار دولار

وطنا اليوم:قال المبعوث الرئاسي لسول كانج هون سيك، الخميس، إن كوريا الجنوبية والإمارات وقعتا مذكِّرة تفاهم لتعزيز التعاون الدفاعي بقيمة تتجاوز 35 مليار دولار.

وأوضح كانج، وهو مدير مكتب الرئيس لي جيه-ميونج، للصحفيين لدى عودته من الإمارات أن المشاريع الدفاعية ستشمل مجالات الدفاع الجوي والقوات الجوية والبحرية.