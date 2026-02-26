بنك القاهرة عمان
اتفاقية لإنشاء فرع إنتاجي في الحسينية يوفر 100 فرصة عمل

55 دقيقة ago
وطنا اليوم:وقعت في وزارة العمل اليوم الخميس اتفاقية تشغيل وتدريب لفرع إنتاجي جديد في لواء الحسينية في محافظة معان لصناعة الألبسة المهنية والثوب العربي لتشغيل 100 أردنيا وأردنية من أبناء المنطقة في المرحلة الأولى ليرتفع عدد الفروع الإنتاجية في المملكة إلى 37 فرعا إنتاجيا توفر ما يقارب 10 آلاف أردني وأردنية.
ووقع الإتفاقية وزير العمل الدكتور خالد البكار ومدير عام الشركة محمد عدوان بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان ومدير مديرية التشغيل المركزية في الوزارة الدكتور فادي الدرابسة ومديرة صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في الوزارة المهندسة هديل العبداللات ومنسق الفروع الإنتاجية في إقليم الجنوب علي الختالين.
وقال البكار إن إنشاء الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة منذ عام 2008 وتقدم دعم تشغيلي للمستثمرين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، مبينا أن الدعم يتمثل في دفع 50% من الحد الادنى للأجور لكل عامل/عاملة، تخصيص 25 دينارا بدل مواصلات ومساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل/عاملة بمقدار 25 دينارا شهرياً.
وبين أن دعم تشغيل وإنشاء الفروع الإنتاجية يأتي بهدف توطين التنمية في البوادي والأرياف والمخيمات في أقضية وألوية محافظات المملكة ولتمكين الشباب الأردني من الذكور والإناث من الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم.
وأكد الوزير أن الشريك الأساسي في إنشاء الفروع الإنتاجية والتوسع بها هو القطاع الخاص الذي تعمل الحكومة على تمكينه ليوفر مزيدا من فرص العمل للشباب الأردني.
بدوره ثمن مالك الشركة ومديرها العام محمد عدوان دور وزارة العمل في تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين في أقضية وأولية المحافظات، مشيرا إلى أن عملية التشغيل في المصنع ستكون على ثلاث مراحل وفي االمرحلة الأولى سيتم تشغيل 100 شخص.
يشار إلى أن وزارة العمل وقعت منذ بداية العام الجاري ثلاث اتفاقيات تشغيل لثلاثة فروع إنتاجية في لواء بلعما وقضاء رحاب في محافظة المفرق ولواء الحسينية في محافظة معان وإنشاء فرع آخر في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، وجميعها ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية


