بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن

ساعتين ago
الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن

وطنا اليوم:وصل الأمير هاري وزوجته ميغان إلى الأردن، الأربعاء، في زيارة إنسانية تستمر يومين، تتركز على الجهود الإنسانية الصحية لدعم المجتمعات التي تعاني النزاعات والنزوح.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عبر صفحتها على موقع “إكس” إنها “تشرفت بالترحيب بدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان في مخيم الزعتري للاجئين.
وأضافت أن الأمير هاري وميغن “التقيا شبابا لاجئين في مركز الشباب، كما انضما إلى الأطفال بلعب كرة القدم والفن والموسيقى”.
وقام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى المركز الوطني لتأهيل المدمنين في منطقة شفا بدران بالعاصمة الأردنية عمان، رافقه خلالها دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وبحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على التجربة الأردنية الرائدة في مجال الرعاية النفسية وتأهيل المصابين بالاضطرابات السلوكية والإدمان.
وأعرب الأمير هاري خلال الجولة عن فخره بالانضمام إلى هذه الزيارة الرسمية إلى الأردن، واصفا إياه بأنه “بلد يقود بالمثال في التعاطف والمرونة والابتكار”.
وأكد دوق ساسكس أنه لمس مع زوجته، من خلال عملهما في مؤسسة (Archewell Philanthropies)، الأثر الجوهري لجهود المنظمة في دعم الصحة النفسية وتقديم الرعاية المنقذة للحياة، لا سيما في حالات الطوارئ، مثمنا الدور المحوري للأردن في هذا المضمار.
وشدد الأمير هاري على التزامه العميق بزيادة الوعي وتقليل “الوصمة” المرتبطة بالاضطرابات النفسية، خصوصا للفئات التي تأثرت بالنزاعات والأزمات في المنطقة؛ معتبرا أن الصحة النفسية تمثل الركيزة الأساسية للتعافي والكرامة وتحقيق السلام طويل الأمد.
كما جدد دعمه لجعل هذا الملف أولوية عالمية، مؤكدا وقوفه إلى جانب منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق الدعم النفسي وتوفيره لمستحقيه بكل جدية واحترافية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:55

البدور يصطحب الأميران هاري وميغان ومدير منظمة الصحة العالمية في جولة داخل مركز علاج الإدمان

12:49

فيديو الحرامي يصدم المصريين.. تدلى من أعلى برج سكني

12:43

كيم جونغ أون: قد نمحو كوريا الجنوبية كليا إذا تعرضت لنا

12:33

مسؤول كبير في الشاباك يشارك بتهريب بضائع لغزة

12:23

طهران : المفاوضات مع واشنطن ستتناول الملف النووي فقط

12:18

كوريا الجنوبية والإمارات توقعان مذكرة تعاون دفاعي بقيمة 35 مليار دولار

12:13

اتفاقية لإنشاء فرع إنتاجي في الحسينية يوفر 100 فرصة عمل

12:09

الحكمة تسجل نمواً في إيرادات المجموعة وأرباحها وتعلن عن برنامج لإعادة شراء أسهم وتغييرات قيادية

11:27

كابيتال بنك يعزز الثقافة الصحية لموظفيه بجلسة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان‎

11:19

العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس

11:15

105.20 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:12

الإسكوا: الاقتصاد الأردني مرشح للنمو عند 2.8% للعامين الحالي والمقبل

وفيات
وفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026