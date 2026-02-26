الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن

وطنا اليوم:وصل الأمير هاري وزوجته ميغان إلى الأردن، الأربعاء، في زيارة إنسانية تستمر يومين، تتركز على الجهود الإنسانية الصحية لدعم المجتمعات التي تعاني النزاعات والنزوح.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عبر صفحتها على موقع “إكس” إنها “تشرفت بالترحيب بدوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان في مخيم الزعتري للاجئين.

وأضافت أن الأمير هاري وميغن “التقيا شبابا لاجئين في مركز الشباب، كما انضما إلى الأطفال بلعب كرة القدم والفن والموسيقى”.

وقام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى المركز الوطني لتأهيل المدمنين في منطقة شفا بدران بالعاصمة الأردنية عمان، رافقه خلالها دوق ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وبحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على التجربة الأردنية الرائدة في مجال الرعاية النفسية وتأهيل المصابين بالاضطرابات السلوكية والإدمان.

وأعرب الأمير هاري خلال الجولة عن فخره بالانضمام إلى هذه الزيارة الرسمية إلى الأردن، واصفا إياه بأنه “بلد يقود بالمثال في التعاطف والمرونة والابتكار”.

وأكد دوق ساسكس أنه لمس مع زوجته، من خلال عملهما في مؤسسة (Archewell Philanthropies)، الأثر الجوهري لجهود المنظمة في دعم الصحة النفسية وتقديم الرعاية المنقذة للحياة، لا سيما في حالات الطوارئ، مثمنا الدور المحوري للأردن في هذا المضمار.

وشدد الأمير هاري على التزامه العميق بزيادة الوعي وتقليل “الوصمة” المرتبطة بالاضطرابات النفسية، خصوصا للفئات التي تأثرت بالنزاعات والأزمات في المنطقة؛ معتبرا أن الصحة النفسية تمثل الركيزة الأساسية للتعافي والكرامة وتحقيق السلام طويل الأمد.

كما جدد دعمه لجعل هذا الملف أولوية عالمية، مؤكدا وقوفه إلى جانب منظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق الدعم النفسي وتوفيره لمستحقيه بكل جدية واحترافية.