المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)

3 ساعات ago
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) والضباط.
ودعت المديرية المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بجميع فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8-3-2026 للحصول على القرض.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 3 – 2026

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 3 – 2026


