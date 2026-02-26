المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر آذار (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري (الخاص بالأفراد) والضباط.

ودعت المديرية المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بجميع فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8-3-2026 للحصول على القرض.

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 3 – 2026