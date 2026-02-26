استهلاك 8 ملايين دجاجة خلال الأسبوع الأول من رمضان وأسعار منخفضة قياسيًا

وطنا اليوم- أفادت روان أبو عادي، المدير العام بالوكالة للاتحاد النوعي لمربي الدواجن، بأن السوق المحلي سجل استهلاك نحو ثمانية ملايين طير دجاج خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وهو رقم قياسي يعكس حجم الطلب المرتفع المعتاد في هذه الفترة من كل عام.

وأوضحت أبو عادي أن عمليات الشراء تركزت في الأيام الثلاثة الأولى من الشهر، قبل أن تبدأ بالانخفاض خلال اليومين الرابع والخامس، مشيرة إلى أن توفر المعروض ساهم في تلبية احتياجات المستهلكين وأدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة 25% مقارنة بأسعار بداية الشهر الفضيل.

وأكدت أن أسعار الدواجن هذا العام تعد الأدنى منذ أعوام طويلة، مشيرة إلى عوامل عدة ساهمت في ذلك، منها الفوائض الإنتاجية، وتحسن كفاءة الإنتاج، والحالة الصحية الجيدة للطيور، ما أدى إلى توفير كميات كبيرة وبأوزان مرتفعة من الدواجن المذبوحة. وأضافت أن توافر دجاج النتافات كان واسعًا، حتى في المناطق النائية، بأسعار معقولة ومعتدلة.

وأشارت أبو عادي إلى أن العديد من الشركات في الأسواق التجارية والمولات قدمت عروضًا سعرية منافسة، متوقعة أن يهدأ الطلب خلال الأيام القادمة، قبل أن يعود للارتفاع في بداية النصف الثاني من شهر رمضان مع زيادة الحركة في المطاعم.

وكانت أبو عادي قد توقعت سابقًا أن يشهد الطلب على الدواجن ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، على أن يبدأ بالانخفاض بعد ذلك، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار واستمرارها ضمن مستويات مناسبة للمستهلكين.