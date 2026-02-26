العموش: الإنتخابات البلدية ستجرى في صيف 2027

وطنا اليوم:قال النائب الدكتور حسين العموش، إنه بات مؤكدا أن الانتخابات البلدية ستجرى في صيف العام القادم 2027.

واستنتج العموش ذلك، من عدم ارسال الحكومة قانون الإدارة المحلية إلى مجلس النواب، والذي كان من المفترض أن يناقش في الدورة الحالية للمجلس.

وقال: “في ضوء عدم وجود دورة استثنائية في الصيف، فقد بات مؤكدا أن الانتخابات البلدية ستجرى صيف عام 2027”.