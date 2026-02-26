البنك المركزي يطرح تاسع إصدار من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار

وطنا اليوم:يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار التاسع للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات للبنك، فإنّ تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 آذار 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 آذار 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراءً.