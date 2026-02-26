بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب يبلغ زيلنسكي بضرورة إنهاء الحرب مع روسيا في أقرب وقت

4 ساعات ago
ترامب يبلغ زيلنسكي بضرورة إنهاء الحرب مع روسيا في أقرب وقت

وطنا اليوم:قالت مصادر أوكرانية وأخرى مطلعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، برغبته في الدفع نحو إنهاء الحرب مع روسيا في أسرع وقت ممكن، وفق ما نقل موقع أكسيوس.
وبحسب المصادر، يسعى ترامب إلى التوصل لاتفاق سلام بحلول الصيف، رغم استمرار الخلافات الجوهرية بين موسكو وكييف، لا سيما بشأن السيطرة على الأراضي في شرق أوكرانيا.
واستمر الاتصال الهاتفي قرابة 30 دقيقة، وكان الأول بين الجانبين منذ لقائهما في دافوس نهاية كانون الثاني الماضي، وجاء بعد يوم واحد من الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية لأوكرانيا.
كما سبق الاتصال بيوم واحد اجتماع مرتقب في جنيف بين مبعوثي ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، مع فريق التفاوض الأوكراني، فيما شارك المبعوثان الأميركيان أيضا في الاتصال الهاتفي مع زيلنسكي.
وأفاد مصدر مطلع بأن المبعوث الروسي كيريل دميترييف قد يتواجد في جنيف لإجراء محادثات منفصلة مع المبعوثين الأميركيين.
وأكدت المصادر أن الاتصال اتسم بأجواء ودية وإيجابية، مشيرة إلى أن زيلنسكي شكر ترامب على دعمه، واعتبره الطرف الوحيد القادر على إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب.
وأضافت المصادر أن زيلنسكي أعرب عن أمله بانتهاء الحرب خلال العام الحالي، فيما رد ترامب بأن الحرب طالت أكثر مما ينبغي، معربًا عن رغبته في أن تنتهي خلال شهر.
ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض على فحوى الاتصال.
وفي سياق متصل، ناقش الطرفان إمكانية عقد قمة ثلاثية على مستوى القادة، تضم ترامب وزيلينسكي وبوتين، حيث قال زيلينسكي في تصريحات سابقة إن الخلافات المتبقية بشأن الملف الإقليمي يمكن تجاوزها من خلال محادثات مباشرة بين القادة الثلاثة.
وأكدت المصادر أن ترامب أبدى استعداده للعمل على عقد هذه القمة في حال أحرز الاجتماع المقبل بين المفاوضين الأميركيين والروس والأوكرانيين، المقرر مطلع آذار المقبل، تقدمًا ملموسًا.
وفي منشور على منصة “إكس”، قال زيلينسكي إن الاجتماع المرتقب قد يفتح المجال لنقل المحادثات إلى مستوى القادة، مشيرا إلى أن ترامب يدعم هذا المسار باعتباره السبيل الوحيد لحل القضايا المعقدة والحساسة وإنهاء الحرب بشكل نهائي.
كما نقل مسؤول أوكراني أن ترامب جدد استعداده لتقديم ضمانات أمنية أميركية كبيرة لأوكرانيا ضمن أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:55

البدور يصطحب الأميران هاري وميغان ومدير منظمة الصحة العالمية في جولة داخل مركز علاج الإدمان

12:49

فيديو الحرامي يصدم المصريين.. تدلى من أعلى برج سكني

12:43

كيم جونغ أون: قد نمحو كوريا الجنوبية كليا إذا تعرضت لنا

12:33

مسؤول كبير في الشاباك يشارك بتهريب بضائع لغزة

12:23

طهران : المفاوضات مع واشنطن ستتناول الملف النووي فقط

12:18

كوريا الجنوبية والإمارات توقعان مذكرة تعاون دفاعي بقيمة 35 مليار دولار

12:13

اتفاقية لإنشاء فرع إنتاجي في الحسينية يوفر 100 فرصة عمل

12:09

الحكمة تسجل نمواً في إيرادات المجموعة وأرباحها وتعلن عن برنامج لإعادة شراء أسهم وتغييرات قيادية

11:34

الأمير هاري وزوجته يبدآن زيارة إنسانية في الأردن

11:27

كابيتال بنك يعزز الثقافة الصحية لموظفيه بجلسة توعوية بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان‎

11:19

العجارمة: المخدرات تهدد المستقبل وخطة لتحصين طلبة المدارس

11:15

105.20 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وفيات
وفيات الخميس 26-2-2026وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026