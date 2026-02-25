بشرى تكشف تفاصيل انفصالها عن خالد حميدة

وطنا اليوم:في لقاء إعلامي جديد، تحدثت الفنانة المصرية بشرى عن أسباب طلاقها من خالد حميدة، وعلاقتها بطليقها الأول، وحجم ثروتها.

في أحدث ظهور إعلامي، كشفت النجمة المصرية بشرى عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أسباب انفصالها عن زوجها الأخير خالد حميدة، وتطرقت إلى الحديث عن زوجها الأول ووالد أبنائها، إضافةً إلى مواقفها مع زملائها في الوسط الفني.

نفت بشرى ما تردد حول انفصالها عن خالد حميدة بسبب عدم اكتمال مشروع تجاري مشترك بينهما، ووصفت ذلك بـ”الشائعة”، مؤكدةً أن المشروع ما زال مستمراً، وأنها لا تزال مشاركةً فيه. وأضافت أن زواجهما استمر سنةً ونصف السنة، مشيرةً إلى أن عدم الإعلان عن الزواج منذ البداية جعل الصحافة تظن أن عمره 11 شهراً فقط.

وقالت بشرى عن قرار الطلاق: “أنا غير متسرعة، وباختيار مبكر أفضّل أن أنهي العلاقة قبل أن تتطور الأمور إلى مراحل صعبة، ربنا بيلهمني أحياناً بشيء كمنام، وأتصرف وفقه”.

أكدت بشرى أنها لو عاد بها الزمن كانت ستختار الزواج من خالد لأنها أحببته، موضحةً: “دي أكتر جوازة قلبي اشتغل فيها أكتر من عقلي، بس أكيد مش لسه بحبه”.

وأوضحت أن السبب الأساسي للانفصال هو غياب التواصل المستمر؛ إذ كان خالد غالباً مسافراً، ويظهر نادراً خلال مهرجانات أو مناسبات، ما جعل حياتهما المشتركة تبدو وكأنها زواج غير حقيقي.

أشارت بشرى إلى أن والديها كانا يوافقان على زوجها الأول ويعتبرانه مناسباً لها، مضيفةً أن سبب انفصالهما كان اختلافهما في أسلوب الحياة؛ حيث كان زوجها يسعى إلى الاستقرار الأسري، بينما كانت بشرى مركزةً على نجاحها الفني وخياراتها الشخصية في تلك الفترة.

وعبّرت عن احترامها لعلاقتها بطليقها، واعتبرته شخصاً محترماً وأباً جيداً لأبنائها، مؤكدةً أنهما صديقان حتى اليوم.

رداً على سؤال حول ثروتها، قالت بشرى بمزاح: “10 آلاف جنيه بس”، مؤكدةً أنها لا تسمح للآخرين بالتدخل في حياتها. وأضافت بسخرية عن نظرة المجتمع: “مين دول اللي هينظروا عليّا أو ياخدوا قرار في حياتي؟ حياتي ليّ وأنا أعيشها”.

وأكدت أنها تحترم الناس في حدود احترامهم لها، لكن لا أحد مسموح له بالتدخل في حياتها الخاصة