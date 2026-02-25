رئيس الوزراء يجري اتصالا هاتفيا مع النائب العرموطي

وطنا اليوم:علم موقع “وطنا اليوم” من مصادر نيابية مطلعة أن رئيس الوزراء جعفر حسان أجرى اتصالًا هاتفيًا شخصيًا برئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية صالح العرموطي، لدعوة الكتلة إلى مأدبة إفطار تقام يوم الأحد المقبل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن دعوات بقية الكتل النيابية وُجّهت عبر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي والذي تم دعوته باتصال شخصي من الرئيس.

وفي السياق ذاته، برزت تساؤلات حول ما إذا كان الاتصال الشخصي يعكس رغبة حكومية في فتح قناة تواصل مباشرة مع كتلة جبهة العمل الإسلامي تحديدًا، في ضوء مواقفها السياسية وحضورها البرلماني، أو أنه يأتي في إطار تمهيد الأرضية لتفاهمات بشأن ملفات تشريعية ورقابية مرتقبة، أو احتواء تباينات محتملة في بعض القضايا المطروحة على جدول أعمال المرحلة المقبلة

ويبقى المشهد مفتوحًا على أكثر من قراءة، بانتظار أي توضيح رسمي يحدد ما إذا كانت الخطوة تحمل رسائل سياسية مقصودة، أم أنها تندرج ضمن سياق ترتيبات إجرائية لا أكثر.