البدور يبحث تعزيز سبل التعاون مع مدير عام منظمة الصحة العالمية

15 دقيقة ago
وطنا اليوم:أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور التزام الأردن بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية، ومواصلة العمل نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، اليوم الأربعاء في مقر وزارة الصحة، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس بحضور ممثلة المنظمة في الأردن الدكتورة إيمان الشنقيطي وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وأعرب البدور عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية للأردن،
لافتاً إلى أن الأردن يؤمن بأن الصحة حق أساسي وركيزة للتنمية المستدامة، ومؤكداً مواصلة المملكة بناء نظام صحي مرن وشامل يضمن وصول الخدمات للجميع على الرغم من التحديات الإقليمية والضغوط الاقتصادية واستضافتها أعداداً كبيرة من اللاجئين.

وأشار إلى أن الأردن حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات مهمة تمثلت في توسيع وتحديث خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز البنية التحتية، وتعزيز سلاسل التوريد. كما لفت إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي عبر تطبيق السجلات الصحية الإلكترونية، وخدمات الطبابة عن بُعد، والرعاية الصحية الرقمية، والسجلات الصحية الوطنية، بما عزز الكفاءة والشفافية ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

وأوضح الدكتور البدور أن جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى تتصدران أولويات الإصلاح، مشيراً إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية معيارية وعالية الجودة في مختلف مرافق القطاع العام. كما بين أن الوزارة تمضي قدماً في إصلاح خدمات الصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال مبادرات متخصصة تعزز الخدمات المجتمعية المتكاملة وتدعم دمج الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية.

وشدد الوزير على أن الأردن، ومن خلال وزارة الصحة، يواصل التزامه الإنساني تجاه اللاجئين، باعتباره من أعلى دول العالم استضافة للاجئين نسبةً إلى عدد السكان، حيث تم ضمان حصولهم على جميع خدمات الرعاية الصحية.

من جانبه قال الدكتور تيدروس “أعربت عن تقديري لاجتماعي مع معالي وزير الصحة في الأردن، والذي شكّل فرصة مهمة لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بتعزيز التغطية الصحية الشاملة وتقوية الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الأساس لبناء مجتمعات أكثر صحة وقدرة على الصمود. كما عبّرتُ عن خالص تقديري للتعاون طويل الأمد بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية، لا سيما في توسيع خدمات الصحة النفسية ودمجها ضمن النظام الصحي العام”.

وأضاف “كما تقدّمتُ بالشكر لمعالي الوزير على الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة للاجئين، بما في ذلك الأطفال المرضى الذين تم إجلاؤهم من غزة ويتلقون رعاية حرجة في الأردن. ويعكس هذا السخاء الدور القيادي والإنساني الذي يضطلع به الأردن في أوقات الحاجة الشديدة”.

وقال “وناقشنا التحدي المستمر الذي تمثله الأمراض غير السارية، والحاجة الملحّة إلى الحد من تعرض السكان لعوامل الخطر مثل تعاطي التبغ. وتؤكد منظمة الصحة العالمية استعدادها لمواصلة دعم الأردن في تعزيز السياسات والبرامج التي تحمي الصحة، وتنقذ الأرواح، وتعزز الرفاه للجميع”.

بدورها عرضت مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة المهندسة هدى عبابنة لمحة موجزة عن مكونات القطاع الصحي في الأردن بما فيها وزارة الصحة وأهم المؤشرات الصحية وأبرز الأولويات والتحديات والخطط الوطنية في المجال.


