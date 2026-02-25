بنك القاهرة عمان
المعاني يقوم بجولة تفقدية لعدداً من اقسام مستشفى الامير حمزه

17 دقيقة ago
المعاني يقوم بجولة تفقدية لعدداً من اقسام مستشفى الامير حمزه

وطنا اليوم:قام عطوفة مدير عام مستشفى الامير حمزه / الدكتور جهاد المعاني بجولة تفقدية صباح اليوم 25/2/2026 زار خلالها عدداً من الاقسام.
ومن اهم هذه الاقسام مركز السكري، حيث ناقش عطوفته مشروع التوسعة الخاص بمركز السكري الجديد مع رئيس المركز /الدكتور موفق الحياري واكد على اهمية انجاز هذا المشروع بالسرعة الممكنة وخلال جولته في المركز تفقد احوال المرضى وتابع مستوى الخدمة المقدمة لهم.
وكما زار عطوفته خلال الجولة وحدة زراعة الكلى رافقه خلاله رئيس الوحدة / الدكتور خالد زايد ، والذي بدوره قدم ايجازاً لعطوفة المدير عن تطور هذه الوحدة والخدمات المقدمة فيها والتي تتميز بنوعيتها وجودتها حيث تعتبر وحدة زراعة الكلى في مستشفى الامير حمزة الوحيدة في منطقة الشرق الاوسط في زراعة الكلى بدون تطابق زمرة الدم ، الامر الذي اشاد به عطوفة المدير العام وحث على استمرارية التطوير والتوسعة في هذه الوحدة .
كما تخللت الجولة زيارة لموقع الصيدليات وتفقد آلية العمل فيها لصرف العلاجات ، قدم عطوفته خلالها بعض الملاحظات لتخفيف الضغط عن المراجعين والعمل على ايجاد حلول سريعة لصرف العلاجات واستمع بدوره الى ملاحظات بعض المراجعين والتي تساهم في تحسين الخدمةالمقدمة لهم ، ورفع جودة الاداء في المستشفى بشكل عام .


