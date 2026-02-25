بنك القاهرة عمان
حزب الله: لن نتدخل إذا ضربت أميركا إيران لكن المرشد خط أحمر

21 دقيقة ago
وطنا اليوم:قال مسؤول في حزب الله لوكالة “فرانس برس”، الأربعاء، إن الحزب المدعوم من طهران لا يعتزم التدخل عسكريا إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات “محدودة” إلى إيران، مع تحذيره من “خط أحمر” هو استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي.
ونشرت واشنطن تباعا قوة عسكرية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، على وقع تهديدها منذ أسابيع بشن هجوم عسكري على طهران في حال فشل المباحثات بينهما، والتي تُعقد جولتها الثالثة الخميس في جنيف.
وقال المسؤول، الذي تحفظ عن ذكر هويته: “إذا كانت الضربات الأميركية لإيران محدودة، فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكريا. لكن إن كان هدفها إسقاط النظام الايراني أو استهداف شخص المرشد علي خامنئي، فالحزب سيتدخل حينها”.
وشدد على أن أي استهداف لخامنئي “سيكون بمثابة خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، كما أنّ أي حرب هدفها إسقاط النظام في إيران، تعني حكما أنّ إسرائيل ستسارع إلى شن حرب على لبنان”.
وأوضح أنه إزاء هذا السيناريو، فإن “تدخل الحزب حينها لن يكون محدودا إنما قتالا وجوديا”.
وتخشى السلطات اللبنانية من أن يتدخل الحزب الذي يحتفظ بترسانة عسكرية تضم صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى، في أي تصعيد إقليمي، خصوصا ضد إسرائيل.
ولم يقدم الحزب على أي عمل عسكري عندما شنّت إسرائيل حربا على إيران في يونيو، تدخلت فيها الولايات المتحدة عبر استهداف مواقع نووية في إيران.
وحذّر الأمين العام للحزب نعيم قاسم الشهر الماضي من أن أي حرب جديدة ضد إيران “قد تشعل المنطقة”.
ومنذ وقف إطلاق النار الذي انهى في نوفمبر 2024 حربا خاضها الحزب وإسرائيل استمرت لأكثر من عام، يكرر قاسم الإشارة إلى أن حزبه في “موقع دفاع” ويقف خلف الدولة اللبنانية التي عززت انتشار الجيش في جنوب البلاد وكلفته نزع سلاح الحزب.


