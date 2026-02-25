ألمانيا تنصح رعاياها بإسرائيل ولبنان بتخزين المؤن والتعرف على الملاجئ

وطنا اليوم:دعت ألمانيا رعاياها في إسرائيل ولبنان إلى اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، على وقع احتمالات شنّ هجوم أمريكي على إيران.

وحثت السفارة الألمانية في تل أبيب الألمان الموجودين في إسرائيل على الاستعداد لاحتمال البقاء في أماكنهم، في حال إغلاق المجال الجوي بسبب هجمات إيرانية، كما نصحتهم بتخزين المؤن، والتعرف على أماكن الحماية والملاجئ في كل موقع يوجدون فيه.

واقترحت السفارة -في بيان- على رعاياها في إسرائيل تثبيت تطبيق على هواتفهم المحمولة يحذر من وقوع هجمات صاروخية وشيكة.

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الألمانية من تدهور الوضع الأمني في لبنان، في حين أكدت السفارة الألمانية في بيروت أنه قد تُفرض قيود على حركة الطيران في أي وقت، ونصحت الرعايا الألمان بمتابعة إرشادات السفر والأمن بدقة، والتزود بالطعام والشراب والوقود.

وكانت السفارة الألمانية في طهران دعت، السبت الماضي، كافة مواطنيها إلى مغادرة إيران “فورا”، وحذرت في بيان رسمي من احتمال تدهور الأوضاع واندلاع “صراع مسلّح”، مؤكدة أن الخارجية الألمانية لن تكون قادرة على تقديم الدعم أو القيام بعمليات إجلاء في حال انفجار الموقف عسكريا، في حين أصدرت السويد وصربيا وبولندا نداءات مماثلة.

العد التنازلي

وبينما يبدأ العد التنازلي لجولة محادثات ثالثة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف غدا الخميس، يؤكد مسؤولو البلدين على أهمية الخيار الدبلوماسي، في الوقت الذي يعملان فيه على رفع وتيرة التأهب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعطى طهران، الخميس الماضي، مهلة تتراوح بين 10 أيام و15 يوما للتوصل إلى اتفاق أو مواجهة “أمور سيئة للغاية”، وفق تعبيره، في حين هددت إيران مرارا برد حازم على أي هجوم مهما كان حجمه.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب رفعت مستوى التأهب العسكري وعقدت اجتماعات أمنية مكثفة، تحسبا لاحتمال تنفيذ ضربة مشتركة مع الولايات المتحدة.

وذهبت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى القول إن “ساعة الصفر تقترب”، مشيرة إلى أن احتمالات المواجهة قد تتقلص من أسابيع إلى “أيام معدودة”.

وامتد القلق إلى لبنان حيث حذّر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس الثلاثاء، من أن إسرائيل قد تستهدف البنى التحتية اللبنانية في حال المواجهة العسكرية بين إيران وواشنطن.