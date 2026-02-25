المستقلة للانتخاب تمهل العمل الإسلامي 60 يوماً لتصويب أوضاعه وتغيير اسمه

وطنا اليوم:وجه مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب كتابين جديدين إلى حزب جبهة العمل الإسلامي، يدعوه من خلالهما إلى استكمال مواءمة نظامه الأساسي مع المعايير التي أقرها المجلس.

وبيّن الكتابان أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يستكمل تصويب المخالفات المتمثلة في “اسم الحزب”؛ حيث ينص قانون الأحزاب على أنه: “لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، ولا على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل”.

واعتبر المجلس أن اسم الحزب جزء لا يتجزأ من هويته السياسية، مؤكداً وجوب ألا يحمل الاسم أي دلالات دينية أو عرقية وفقاً لأحكام القانون. كما أشارت الهيئة إلى أن أمام الحزب مهلة زمنية مدتها 60 يوماً لتصويب هذه المخالفات.