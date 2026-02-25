بنك القاهرة عمان
الصفدي يثمن موقف اليابان الداعم لحل الدولتين ودورها الإنساني في غزة

49 دقيقة ago
وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم المساعد الخاص لوزير خارجية اليابان المسؤول عن ملف إعادة إعمار غزة تاكيشي أوكوبو.
وبحث الصفدي وأوكوبو سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، إضافة إلى التطورات في المنطقة.
وأكّد الصفدي ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده كاملة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى القطاع دون عوائق، وإعادة إعمار غزة، والمضي نحو أفق سياسي واضح يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
وثمّن الصفدي موقف اليابان الداعم لحل الدولتين، ودعمها المتواصل للجهود الإنسانية في غزة، وتنسيقها المستمر مع الأردن في سياق العمل الدولي المشترك للإغاثة الإنسانية في غزة


