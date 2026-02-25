بنك القاهرة عمان
المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني جداول الناخبين المحدثة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء الموافق 25– 2 –2026 جداول الناخبين المحدثة استنادا الى مكان الإقامة الدائم لغاية 31 – 12- 2025، عملا بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله، ووفقا لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
حيث نصت المادة (7 – أ- 2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديله: على الهيئة تحديث جداول الناخبين بأي إجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع دائرة الأحول المدنية والجوازات في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بما يتفق وأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
وتدعو الهيئة المستقلة للانتخاب الناخبين إلى الاستعلام عن دائرتهم الانتخابية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

للاطلاع على جداول الناخبين اضغط هنا


