تطوير العقبه تنفذ حزمة من التحديثات لتطوير البنية التحتيه والانظمه التشغيليه

وطنا اليوم -امين المعايطه

تنفذ شركة تطوير العقبة بالتعاون مع إدارة مطار الملك الحسين الدولي، حزمة متكاملة من التحديثات الشاملة التي تشمل تطوير الواجهات والبنية التحتية والأنظمة التشغيلية ، وتطبيق نظام SITA Check-in وتحديث أنظمة مناولة الأمتعة، إلى جانب تعزيز منظومة السلامة والأمن وإطلاق خدمة الإرشاد «بخدمتكم».

وتأتي هذه التحذيثات تماشياً مع رؤية الشركة لتطوير منظومة الخدمات السياحية وتعزيز تجربة المسافر، وخطوة استراتيجية تعزز جاهزية المطار، وترتقي بتجربة الوصول والمغادرة، وتدعم مكانة العقبة كمركز سياحي إقليمي متنامٍ.