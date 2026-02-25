بنك القاهرة عمان
جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أظهر أحدث تصنيف على مؤشر هينلي لجوازات السفر للعام 2026، أن جواز السفر الأردني احتل المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا، مما يمنح حامليه إمكانية الوصول إلى 50 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة أو مع تسهيلات دخول.
ويشير هذا التقدم إلى تحسّن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، حيث كان الأردن في تصنيف 2025 يحتل المرتبة 90 عالميًا، وفق موقع مؤشر هينلي .
وعربياً، تصدرت الإمارات العربية المتحدة التصنيف واحتلت المركز الثالث عالميًا، تليها قطر ثم الكويت والسعودية.
ويأتي الأردن ضمن قائمة أفضل 10 دول عربية، متفوقًا على لبنان والسودان وإيران وليبيا وفلسطين واليمن والعراق وسوريا، التي احتلت المرتبة الأخيرة عربيًا.
ويُعد مؤشر هينلي لجوازات السفر المرجع الأكثر موثوقية عالميًا لتقييم قوة الجوازات، حيث يشمل 199 جواز سفر و227 وجهة سفر.
ويستند التصنيف إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، مع تحليلات دقيقة ومحدثة بشكل دوري من خبراء هينلي، ما يجعله أداة أساسية للمواطنين والحكومات لفهم مكانة جوازاتهم في حرية التنقل الدولية


