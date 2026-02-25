بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

ضبط وإتلاف عصائر غير صالحة وإغلاق مخبز احترازيا غرب إربد

ساعة واحدة ago
ضبط وإتلاف عصائر غير صالحة وإغلاق مخبز احترازيا غرب إربد

وطنا اليوم:واصلت لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء غرب إربد حملاتها الرقابية المكثفة، حيث أسفرت جولة ميدانية عن إتلاف نحو 200 لتر من العصائر الرمضانية لعدم مطابقتها الشروط الصحية، إلى جانب إيقاف مخبز عن العمل مؤقتاً بعد رصد مخالفات تتعلق باشتراطات النظافة والسلامة العامة.
وقال متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة إن الإجراءات جاءت ضمن خطة رقابية مشددة تُنفذ خلال شهر رمضان، تزامناً مع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والمشروبات، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس صحة المواطنين.
وأوضح أن فرق التفتيش ضبطت كميات العصائر المخالفة نتيجة سوء التخزين وعدم الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، وتم إتلافها أصولياً في الموقع، منعاً لتداولها في الأسواق.
وبين أن قرار إيقاف المخبز جاء بعد توثيق مخالفات صحية تستوجب المعالجة الفورية، مشيراً إلى منح بعض المنشآت الأخرى مهلاً قانونية لتصويب أوضاعها، تحت طائلة اتخاذ إجراءات أشد في حال عدم الالتزام.
وأشار الربابعة إلى أن الحملات تنفذ بالتعاون مع مديرية الصحة والبلديات والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، في إطار تعزيز الرقابة وضبط المخالفات.
وأكد أن الجولات ستستمر يومياً طوال الشهر الفضيل، داعياً أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامة المستهلكين وثقة المواطنين بالأسواق المحلية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:02

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

15:49

قرار حاسم من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

15:39

عطوفة مدير الأمن العام… بين صعود الأدراج وسقوط المسؤولية

15:22

الطاقة النيابية تعلن توصيات للنهوض بقطاع الطاقة وشرائح الكهرباء المخصصة للقطاع المنزلي

15:17

توجيه أمني غير معتاد.. إسرائيل تخشى مؤشر البيتزا

15:07

تحذيرات أسترالية من اضطرابات جوية ودعوات لمغادرة رعاياها في الشرق الأوسط

15:03

تطوير العقبه تنفذ حزمة من التحديثات لتطوير البنية التحتيه والانظمه التشغيليه

15:02

الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025

14:59

جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا

14:37

المومني: الحكومة لم ترحل مشكلة الضمان للأجيال القادمة

14:27

جامعة البترا تفوز بتمويل دولي لتحويل براءة اختراع أردنية إلى منتجات تجارية

14:10

المؤتمر والمعرض الدولي الأردني للمنظفات ينطلق في آيار 2026

وفيات
وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة الله