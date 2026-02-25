ضبط وإتلاف عصائر غير صالحة وإغلاق مخبز احترازيا غرب إربد

وطنا اليوم:واصلت لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء غرب إربد حملاتها الرقابية المكثفة، حيث أسفرت جولة ميدانية عن إتلاف نحو 200 لتر من العصائر الرمضانية لعدم مطابقتها الشروط الصحية، إلى جانب إيقاف مخبز عن العمل مؤقتاً بعد رصد مخالفات تتعلق باشتراطات النظافة والسلامة العامة.

وقال متصرف اللواء عبد الرحمن الربابعة إن الإجراءات جاءت ضمن خطة رقابية مشددة تُنفذ خلال شهر رمضان، تزامناً مع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية والمشروبات، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس صحة المواطنين.

وأوضح أن فرق التفتيش ضبطت كميات العصائر المخالفة نتيجة سوء التخزين وعدم الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة، وتم إتلافها أصولياً في الموقع، منعاً لتداولها في الأسواق.

وبين أن قرار إيقاف المخبز جاء بعد توثيق مخالفات صحية تستوجب المعالجة الفورية، مشيراً إلى منح بعض المنشآت الأخرى مهلاً قانونية لتصويب أوضاعها، تحت طائلة اتخاذ إجراءات أشد في حال عدم الالتزام.

وأشار الربابعة إلى أن الحملات تنفذ بالتعاون مع مديرية الصحة والبلديات والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، في إطار تعزيز الرقابة وضبط المخالفات.

وأكد أن الجولات ستستمر يومياً طوال الشهر الفضيل، داعياً أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامة المستهلكين وثقة المواطنين بالأسواق المحلية