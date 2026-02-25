المومني: الحكومة لم ترحل مشكلة الضمان للأجيال القادمة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، يوم الأربعاء، أن الحكومة لم تقم بترحيل مشكلة الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة، بل حرصت على مواجهتها بشجاعة ومسؤولية.

وأوضح أن التعامل مع هذا الملف الحساس تم بأقصى قدر ممكن من الفاعلية، ووفقا للإمكانات والصلاحيات المتاحة لضمان استدامة المؤسسة.

حسم الجدل حول رواتب مسؤولي “الضمان” ومكافآت الوزراء

وفيما يتعلق بالشائعات المتداولة في الشارع حول رواتب مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ورئيس مجلس الإدارة، حسم المومني الجدل خلال اجتماعه مع ممثلي وسائل الإعلام.

وشدد الوزير على أنه، وبموجب أحكام الإدارة العامة، فإنه لا يتقاضى أي وزير أية مكافأة مالية نظير رئاسته لأي مجلس، داحضا بذلك كافة المعلومات المغلوطة التي أثيرت مؤخرا في هذا السياق.