جامعة البترا تفوز بتمويل دولي لتحويل براءة اختراع أردنية إلى منتجات تجارية

وطنا اليوم:فازت جامعة البترا بتمويل دولي لتحويل إحدى براءات اختراعها إلى منتجات تجارية، ضمن مشروع تدعمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع شركة Luvent Consulting GmbH، وتنفيذ شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة (JAIP).

وجاء الفوز عن براءة الاختراع المقدّمة من الأستاذ الدكتور ميّاس الريماوي من كلية الصيدلة والعلوم الطبية، بعنوان: “تركيبة سائلة آمنة مُكوِّنة للرغوة لمنتجات العناية الشخصية”، والتي تحمل الرقم الدولي (WO2022018779)، والمنشورة بتاريخ 27 أيار 2022.

ويمكن الاستفادة من هذه البراءة في تطوير منتجات تجارية متعددة، وقد تم فعليًا تطوير أول منتج مسجّل لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية كمستلزم طبي، بعد إجراء دراسات علمية أثبتت فعاليته وأمانه وتفوقه على المنتجات المنافسة، من خلال تجارب أُجريت على متطوعين بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وقال الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس الجامعة، إن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور الجامعة في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق، بما يسهم في خلق فرص عمل نوعية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الأردن.

ويتميّز المنتج بقدرته على تعقيم الفم من البكتيريا والفطريات والفيروسات الضارة بكفاءة عالية وبطرق طبيعية، مع المحافظة على صحة اللثة والأسنان.

وجاء اختيار هذا الابتكار ضمن مخرجات المؤتمر الوطني الأول بعنوان: “الابتكار كمحرك للصناعة والاستثمار والنمو الاقتصادي”، الذي شهد مشاركة (62) براءة اختراع من جامعات ومؤسسات أردنية حكومية وخاصة، حيث تم اختيار أفضل (19) اختراعًا للتنافس، وفازت (3) براءات فقط بالتمويل، وكانت جامعة البترا الجامعة الخاصة الوحيدة الفائزة إلى جانب جامعتين حكوميتين.

ويهدف الابتكار إلى تطوير تركيبات أكثر أمانًا وفعالية لمنتجات العناية الشخصية، بما يتوافق مع المتطلبات الصحية والتنظيمية الحديثة، ويفتح آفاقًا جديدة للصناعات التجميلية والدوائية ذات القيمة المضافة.

وسيتم ضمن المشروع تقديم حزمة من خدمات التحويل التجاري تشمل: تقييم جاهزية التكنولوجيا للتطبيق الصناعي، وتحليل الملكية الفكرية والمسار التنظيمي، وإجراء الدراسات السوقية والتجارية، إضافة إلى بناء شراكات مع القطاع الصناعي وتنظيم لقاءات مواءمة أعمال (B2B).

ويُقدَّم هذا الدعم دون أي أعباء مالية على الجامعة أو المخترعين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الملكية الفكرية.