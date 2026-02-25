جلبة تحت القبة بعد وصف مجلس النواب بـ مجلس حكي

وطنا اليوم:شهدت جلسة مجلس النواب الأردني الأربعاء، جدلا واسعا تحت القبة، إثر كلمة ألقاها النائب أيمن البدادوة، وصف خلالها المجلس بأنه “مجلس حكي”.

وقد أثارت هذه العبارة حفيظة الزملاء النواب؛ مما استدعى تدخلا سريعا لضبط إيقاع الجلسة، والتأكيد على أهمية الالتزام باللغة التي تليق بمكانة وهيبة المؤسسة التشريعية.

تصويت بالأغلبية على شطب العبارة من المحاضر الرسمية

وفي رد مباشر على هذا الوصف، اعترض النائب أحمد هميسات عبر “نقطة نظام”، مشددا على أن مجلس النواب هو مؤسسة دستورية رقابية وتشريعية، وليس مجرد مكان للحديث كما وصف.

وطالب هميسات رئيس المجلس بطرح الأمر للتصويت؛ لشطب عبارة “مجلس حكي” من كافة التصريحات والوثائق الرسمية.

وأسفر التصويت بالفعل عن موافقة أغلبية أعضاء المجلس على رفض استخدام هذه العبارة وشطبها نهائي