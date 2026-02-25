إشعار مهم من التنفيذ القضائي للأردنيين في رمضان

وطنا اليوم:اكدت ادارة التنفيذ القضائي اهمية متابعة الوضع القانوني للطلبات القضائية اولا باول خلال ايام شهر رمضان، حرصا على تجنب اي اجراءات قد تؤثر على المواطنين.

ارقام مجانية وخدمات الكترونية عبر سند

واشارت الادارة الى ان الاستفسار عن الطلبات القضائية متاح عبر الرقم المجاني 117111، وللاشخاص خارج الاردن على الرقم 0096265638359، اضافة الى امكانية الاستعلام والاستفادة من الخدمات الالكترونية بكل سهولة وامان عبر تطبيق سند.

دعوة للالتزام بالمتابعة المستمرة

ودعت ادارة التنفيذ القضائي الجميع الى الالتزام بالمتابعة المستمرة لضمان حقوقهم القانونية ضمن الاجراءات المعتمدة، وتفادي اي تبعات قد تنجم عن عدم الاطلاع على المستجدات