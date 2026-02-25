بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

طه درويش من جامعة البترا عضوًا في الفريق الوطني للدراية الإعلامية بقرار من رئاسة الوزراء

4 ساعات ago
طه درويش من جامعة البترا عضوًا في الفريق الوطني للدراية الإعلامية بقرار من رئاسة الوزراء

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل الفريق الوطني للدراية الإعلامية والمعلوماتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مفاهيم الوعي الإعلامي وتطوير مهارات التعامل مع المحتوى الرقمي على المستوى الوطني.
وضمّ الفريق بصفة خبير المحاضر في كلية الإعلام بـجامعة البترا، طه درويش، إلى جانب مستشارة الإعلام والاتصال بيان التل، وذلك بناءً على تنسيب وزير الاتصال الحكومي.
ويأتي تشكيل الفريق ضمن الجهود الرامية إلى تطوير أدوات التعامل مع الفضاء الرقمي، ورفع كفاءة المؤسسات والأفراد في التحقق من المعلومات ومواجهة التحديات المرتبطة بالإعلام الحديث.
ويمتلك درويش خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجالات الصحافة والاتصال والإعلام الرقمي. ويعمل محاضرًا في جامعة البترا منذ عام 2021، كما شغل سابقًا منصب مدير التحرير في معهد الإعلام الأردني، وعمل مستشارًا إعلاميًا لعدد من المؤسسات الإقليمية.
ويحمل درويش درجة الماجستير في الإعلام والاتصال من جامعة ليستر في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الصحافة من جامعة اليرموك. كما ساهم في تأليف ومراجعة كتب متخصصة، وشارك في مؤتمرات دولية تناولت موضوعات الهوية الرقمية والأمن السيبراني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:02

مجلس النواب يُقر 13 مادة بمشروع قانون عقود التأمين

15:49

قرار حاسم من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

15:39

عطوفة مدير الأمن العام… بين صعود الأدراج وسقوط المسؤولية

15:22

الطاقة النيابية تعلن توصيات للنهوض بقطاع الطاقة وشرائح الكهرباء المخصصة للقطاع المنزلي

15:17

توجيه أمني غير معتاد.. إسرائيل تخشى مؤشر البيتزا

15:07

تحذيرات أسترالية من اضطرابات جوية ودعوات لمغادرة رعاياها في الشرق الأوسط

15:03

تطوير العقبه تنفذ حزمة من التحديثات لتطوير البنية التحتيه والانظمه التشغيليه

15:02

الفوسفات الأردنية تحقق نموًا قياسيًا وتستحوذ على ربع أرباح بورصة عمّان لعام 2025

14:59

جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا والعاشرة عربيًا

14:48

ضبط وإتلاف عصائر غير صالحة وإغلاق مخبز احترازيا غرب إربد

14:37

المومني: الحكومة لم ترحل مشكلة الضمان للأجيال القادمة

14:27

جامعة البترا تفوز بتمويل دولي لتحويل براءة اختراع أردنية إلى منتجات تجارية

وفيات
وفيات الأربعاء 25-2-2026وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة الله