طه درويش من جامعة البترا عضوًا في الفريق الوطني للدراية الإعلامية بقرار من رئاسة الوزراء

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل الفريق الوطني للدراية الإعلامية والمعلوماتية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مفاهيم الوعي الإعلامي وتطوير مهارات التعامل مع المحتوى الرقمي على المستوى الوطني.

وضمّ الفريق بصفة خبير المحاضر في كلية الإعلام بـجامعة البترا، طه درويش، إلى جانب مستشارة الإعلام والاتصال بيان التل، وذلك بناءً على تنسيب وزير الاتصال الحكومي.

ويأتي تشكيل الفريق ضمن الجهود الرامية إلى تطوير أدوات التعامل مع الفضاء الرقمي، ورفع كفاءة المؤسسات والأفراد في التحقق من المعلومات ومواجهة التحديات المرتبطة بالإعلام الحديث.

ويمتلك درويش خبرة مهنية وأكاديمية تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجالات الصحافة والاتصال والإعلام الرقمي. ويعمل محاضرًا في جامعة البترا منذ عام 2021، كما شغل سابقًا منصب مدير التحرير في معهد الإعلام الأردني، وعمل مستشارًا إعلاميًا لعدد من المؤسسات الإقليمية.

ويحمل درويش درجة الماجستير في الإعلام والاتصال من جامعة ليستر في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الصحافة من جامعة اليرموك. كما ساهم في تأليف ومراجعة كتب متخصصة، وشارك في مؤتمرات دولية تناولت موضوعات الهوية الرقمية والأمن السيبراني.