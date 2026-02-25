عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثاني عالمياً بأولمبياد الطهاة الشباب بالهند وتوقع اتفاقية تعاون دولية

وطنا اليوم:حققت جامعة عمّان الأهلية /كلية إدارة الضيافة والسياحة إنجازًا دوليًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الأكاديمي، بعد أن حصدت المركز الثاني عالميًا في أولمبياد الطهاة الشباب الذي أُقيم في الهند، من خلال مشاركة الطالب آدم عودةالله الحديدي ممثلًا عن المملكة الأردنية الهاشمية في واحدة من أبرز المسابقات العالمية لفنون الطهي.

وجاءت المشاركة ضمن فئة Final Plate Trophy، في منافسات شهدت حضور أكثر من ممثلي (60) دولة من مختلف أنحاء العالم، ما أضفى على الحدث طابعًا تنافسيًا رفيع المستوى، وجعل الوصول إلى الأدوار النهائية إنجازًا بحد ذاته.

وتمكن الطالب الحديدي من التأهل إلى التصفيات النهائية بعد أداء احترافي متميز عكس مهارات عالية في تقنيات الطهي، وإدارة الوقت، والعرض الفني للأطباق، والالتزام الدقيق بالمعايير الدولية المعتمدة، ليظفر في ختام المنافسات بالمركز الثاني، رافعًا اسم الأردن عاليًا على منصة عالمية.

وجاء هذا الإنجاز ثمرة إعداد أكاديمي متكامل وتدريب مكثف بإشراف المدرب الشيف بلال ورده، الذي لعب دورًا محوريًا في تأهيل الطالب وصقل مهاراته وفق أعلى المعايير المهنية العالمية. وتقديرًا لجهوده، توّج الشيف بلال ورده بلقب أفضل مدرب في الأولمبياد، في تأكيد واضح على كفاءة الإشراف والتدريب العملي الذي تقدمه كلية الضيافة والسياحة في الجامعة.

ولم يقتصر الحضور الأردني على التميز التقني فحسب، بل برزت الهوية المطبخية الوطنية من خلال تقديم أطباق أردنية أصيلة بروح عصرية، عكست عمق التراث وتنوع المكونات المحلية وجودة المنتج الأردني، ما أسهم في التعريف بالمطبخ الأردني كجزء أصيل من الهوية الثقافية الوطنية وتعزيز مكانته على خارطة فنون الطهي العالمية.

وعلى هامش فعاليات الأولمبياد، وقّعت الجامعة اتفاقية تعاون أكاديمي مع:

International Institute of Hotel Management (IIHM)

تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تبادل الطلبة والخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتطوير التعليم الفندقي والسياحي وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتؤكد هذه الخطوة التزام جامعة عمّان الأهلية بتوسيع شراكاتها العالمية، وربط مخرجات التعليم بالتجربة الدولية المباشرة، بما يفتح آفاقًا أرحب أمام طلبتها في الأسواق الإقليمية والدولية.