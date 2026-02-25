البنك الدولي: تقدم مرضٍ في تنفيذ مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية

وطنا اليوم:أكّد البنك الدولي أن المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة “تسير بشكل مرضٍ” في تحقيق هدفه التنموي المتمثل في دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

ووفق تقرير تقييمي أصدره البنك بلغ الصرف للمشروع 5.13 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 50 مليون دولار، وبنسبة وصلت إلى 10.26%، فيما بقي 44.88 مليون دولار، على أن يستمر تنفيذ المشروع حتى 31 تموز 2030.

ودخل الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية مرحلة التنفيذ الفعلي منذ تشرين الأول 2025، مع تقدم التنفيذ وفق الخطة المعتمدة، بعد استكمال جميع شروط النفاذ للمشروع.

وبيّن التقرير أن جميع متطلبات دخول المشروع حيّز النفاذ استُكملت بالكامل، بما في ذلك الانتهاء من دليل عمليات المشروع، إلى جانب تحديث إطار الحوكمة المؤسسية، واستكمال الترتيبات المؤسسية والمالية والتشغيلية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه عقب دخول المشروع حيّز النفاذ، جرى صرف الدفعات الأولية من التمويل المعتمد، وبدأت الجهة المنفذة بتنفيذ أنشطة المشروع، في حين بدأت لجنة الاستثمار بمراجعة مقترحات الاستثمار في المراحل المبكرة ضمن نافذتي الصناديق الاستثمارية المشتركة، بما يتوافق مع تصميم المشروع واستراتيجيته الاستثمارية.

ويهدف المشروع إلى حشد رأس المال الخاص لتمويل الاستثمار بالملكية في المراحل المبكرة، ودعم خلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.

ووفق مؤشرات الأداء المعتمدة في التقرير، يستهدف المشروع بحلول عام 2030 حشد 150 مليون دولار من رأس المال الخاص، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل مباشرة.

كما تستهدف المؤشرات أن تبلغ نسبة الشركات المملوكة أو المُدارة من قبل النساء، أو التي تعتمد على أغلبية تشغيل نسائية، 30% من إجمالي الشركات المستفيدة، فيما تستهدف أن تمثل الشركات التي يقودها أو يعمل فيها الشباب 40% من إجمالي المستفيدين، إلى جانب تخصيص 10% من الاستثمارات لمشروعات التكنولوجيا الخضراء.

ويتوزع التمويل المعتمد للمشروع، والبالغ 50 مليون دولار، على ثلاثة مكونات رئيسة تشمل 42 مليون دولار للاستثمار عبر صناديق استثمارية، و3 ملايين دولار للاستثمار المشترك، و5 ملايين دولار لإدارة المشروع وبناء القدرات.

وتمكّن المشروع في مرحلته الأولى من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص، وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، إذ سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضًا على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.

وموّل البنك الدولي المرحلة الأولى من مشروع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع البنك المركزي الأردني.