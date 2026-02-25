ارتفاع أسعار الذهب محليا الأربعاء.. 105.20 دينار سعر غرام عيار 21

وطنا اليوم:ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الأربعاء، ليصبح 105.20 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 100.40 دينار للشراء مقارنة بتسعيرة الثلاثاء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للنشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 120.60 و93.70 و73.10 دينارا على الترتيب.