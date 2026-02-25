إلهان عمر ورشيدة طليب تصرخان في وجه ترامب كاذب وقاتل!

وطنا اليوم:شهدت قاعة الكونغرس الأمريكي، امس الثلاثاء، سجالا حادا ومواجهة كلامية غير مسبوقة، حيث قاطعت النائبتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب خطاب “حالة الاتحاد” للرئيس دونالد ترمب بصرخات اتهمته فيها بـ”الكذب والقتل”.

وجاءت هذه المقاطعة أثناء حديث ترامب عن ملف الهجرة وسياسات الإنفاذ التي تتبناها إدارته، مما أضفى أجواء من التوتر الشديد الذي رصدته عدسات البث المباشر.

وفي تفاصيل الواقعة، ردت النائبتان بقوة على تصريحات ترمب بشأن حماية المواطنين؛ حيث صرخت طليب: “لقد قتلت أمريكيين.. لقد رأينا الفيديوهات أيضا”، فيما نعتته عمر بـ”الكاذب” عقب ادعاءاته بوجود عمليات احتيال في أوساط الجالية الصومالية بمينيسوتا.

ولم يقتصر الاحتجاج على ملف الهجرة فحسب، بل قاطعت رشيدة طليب الرئيس مطالبة إياه بـ”نشر ملفات جيفري إبستين” رسميا.

واحتدم الموقف عندما طالب ترامب النواب بالوقوف تأييدا لتمويل وزارة الأمن الداخلي، ومع امتناع الديمقراطيين عن الاستجابة، خاطبهم الرئيس قائلا: “يجب أن تخجلوا”، لترد عليه إلهان عمر على الفور: “أنت من يجب أن يخجل من نفسه”.

وكانت عمر تشير بذلك إلى حملة إنفاذ الهجرة الفيدرالية في مينيسوتا التي انتهت في 12 فبراير، وأسفرت عن مقتل المواطنين رينيه غود وأليكس بريتي.

تعكس هذه المشاهد حجم الشرخ العميق بين البيت الأبيض والجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، خاصة مع استمرار ترامب في نهجه المتشدد حيال الحدود.

وتعد هذه المواجهة هي الأعنف لفظيا تحت قبة الكونغرس منذ تولي ترمب ولايته الثانية، مما يؤشر إلى مرحلة جديدة من التصعيد السياسي قبيل انتخابات التجديد النصفي.