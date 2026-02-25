الضمان الاجتماعي يوضح حقيقة الرواتب العالية

بنك القاهرة عمان
ساعتين ago
وطنا اليوم:قال مصدر مسؤول في الضمان الاجتماعي إن ما يُشاع عن تقاضي مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزير العمل بصفته رئيس مجلس إدارتها رواتب مرتفعة جداً من مؤسسة الضمان الاجتماعي هو غير صحيح، حيثُ أن رئيس المجلس لا يتقاضى أي رواتب من المؤسسة كما أن راتب مدير عام المؤسسة ومكافآته محددة وفقاً لنظام الموارد البشرية وهي مساوية لرواتب ومكافآت الأمناء العامين في مختلف دوائر الدولة.
ودعا المصدر إلى الابتعاد عن الشائعات وأن يتم استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وشدد المصدر على ان الأهم في هذه المرحلة هو متابعة تعديلات مسودة القانون وإبداء الملاحظات والمقترحات على هذا المشروع الذي يُوفر الحماية الاجتماعية لكل المواطنين والأجيال القادمة.


