وصول سرب مقاتلات أميركية من طراز F-22 إلى “إسرائيل”

ساعتين ago
وصول سرب مقاتلات أميركية من طراز F-22 إلى “إسرائيل”

وطنا اليوم:أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز “إف-22” هبطت الثلاثاء في قاعدة جوية إسرائيلية.
الهيئة قال مساء الثلاثاء: “هبطت 12 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف-22 بعد ظهر اليوم في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي جنوبي البلاد، كجزء من الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط”.
وأضافت أن الحديث يدور عن طائرات مقاتلة من الأكثر تقدّما في العالم، تمتلكها فقط الولايات المتحدة، ومن بين مهامها اختراق أراضي العدو وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي والرادارات.
يأتي ذلك وسط تهديدات أمريكية بشن هجوم عسكري على طهران، بينما يتوجه البلدان نحو جولة مفاوضات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مدينة جنيف السويسرية الخميس.


