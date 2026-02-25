بنك القاهرة عمان
ترامب يحطم رقم الرئيس الأسبق بيل كلينتون القياسي لأطول خطاب عن حالة الاتحاد

3 ساعات ago
ترامب يحطم رقم الرئيس الأسبق بيل كلينتون القياسي لأطول خطاب عن حالة الاتحاد

وطنا اليوم:ألقى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أطول خطاب عن حالة الاتحاد على الإطلاق الأربعاء، محطما الرقم القياسي الذي سجله بيل كلينتون عام 2000 والبالغ ساعة و20 دقيقة.
كما حطم الرئيس الجمهوري رقمه القياسي لخطاب رئاسي أمام الكونغرس البالغ ساعة و40 دقيقة الذي سجله في آذار الماضي عندما ألقى خطابا سنويا لا علاقة له بحالة الاتحاد.
وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في خطابه عن حالة الاتحاد، إبطال المحكمة العليا لرسومه الجمركية العالمية، واصفا القرار أمام عدد من قضاة المحكمة بأنه “مؤسف للغاية”.
وكان من بين الحضور في الجلسة المشتركة للكونغرس، رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت، وكلاهما محافظان انضما إلى القاضية الليبرالية إيلينا كاغان لتحقيق غالبية 6 مقابل 3 لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
لكن ترامب أشار إلى أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة “يريدون الحفاظ على الاتفاقات التي أبرموها (…) مع العلم أن السلطة القانونية التي أملكها كرئيس لإبرام اتفاق جديد قد تكون أسوأ بكثير بالنسبة لهم”.


