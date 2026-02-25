ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة

وطنا اليوم:استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، امس الثلاثاء، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة سيلتقي خلالها جلالة الملك عبدﷲ الثاني.

وكان في استقبال الرئيس الإندونيسي وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد بقاعين، والسفير الإندونيسي في الأردن آدي بادمو سارونو.

ورافقت طائرة الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بالضيف