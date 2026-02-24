كابيتال بنك يجدد شراكته مع مؤسسة “أطفالنا” ويتكفل بعلاج 30 طفلاً

وطنا اليوم-في إطار استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والتزامه الراسخ بدعم القضايا الإنسانية، جدد كابيتال بنك شراكته مع مؤسسة “أطفالنا” للعام الرابع على التوالي، من خلال التكفل بتكاليف العلاج الطبي لـ 30 طفلاً الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية بمختلف أشكالها.

وتأتي هذه المبادرة، التي أطلقت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، لتؤكد على الدور الريادي لكابيتال بنك في إحداث أثر إيجابي ملموس في حياة الفئات الأقل حظاً، وحرصه على تعزيز الوعي المجتمعي بضرورة توفير فرص عادلة للعلاج للأطفال المحتاجين، وتشجيع قيم التكافل والعطاء في المجتمع.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو: “فخورون بمواصلة مسيرتنا مع مؤسسة أطفالنا للسنة الرابعة، فهذه الشراكة تجسد إيماننا العميق بمسؤوليتنا تجاه المجتمع. نسعى من خلال هذه المبادرة إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال وتخفيف العبء عن كاهل عائلاتهم، مؤكدين التزامنا الدائم بدعم المبادرات التي تترك أثراً مستداماً وحقيقيا.”

من جانبه، ثمن الفريق القائم على مؤسسة “أطفالنا” هذا الدعم المتواصل، وقالَت المهندسة صفاء جرار: “إن الدعم المتواصل الذي يقدمه كابيتال بنك يمثّل ركيزة أساسية لاستمرار جهود المؤسسة في توفير الرعاية الطبية للأطفال المحتاجين، ويسهم في تمكينها من مواصلة رسالتها الإنسانية في تخفيف معاناة الأطفال ومساعدتهم على التعافي، مؤكدةً أهمية استدامة هذا النوع من الشراكات المؤسسية في إحداث أثر إيجابي حقيقي في حياة الأطفال والأسر المستفيدة.”

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة “أطفالنا” تأسست عام 2015 على يد عدد من المتطوعين الذين يعملون كمتخّصصين في قطاعات متعددة لتحقيق هدف واحد وهو تأسيس مؤسسة غير ربحية تعنى بتقديم الرعاية الطبية للأطفال المحتاجين. ومن خلال الدعم السخي الذي يقّدمه المتبرعون والجهود المتفانية لشبكة متزايدة من المتطوعين، نجح هذا الفريق في مساعدة آلاف الأطفال في الحصول على مستوى متقّدم من الرعاية الصحية عالية الجودة، وفي الوقت ذاته تكريس الجهود لمساعدتهم على العيش كغيرهم من الأطفال بأمٍل وكرامة.